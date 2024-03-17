Erdoğan yine İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Hangi israfı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, "Utanmadan, sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Hangi israfı" dedi.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 21:28
Erdoğan yine İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Hangi israfı'
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadim Dostlar iftar programında konuştu. 

İftarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Erdoğan, kısaca şunları söyledi: 

"İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız.

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN SİSTEMLERİ BUNLAR BOZDU"

Bırakın yeni projelere, eserlere imza atmayı, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda tıkır tıkır işleyen sistemleri bile bunlar bozdu. Kendi şahsi reklamlarına verdikleri ehemmiyetin yarısını, şehrin kördüğüm haline gelen sorunlarının çözümüne vermediler.

"İSRAFI BIRAKTIK' DİYOR. HANGİ İSRAFI"

Meydanlarda bol keseden vaat dağıtıp da şimdi bunları hatırlamayanların foyalarını tek tek ortaya dökeceğiz. Utanmadan, sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Hangi israfı? Sadece sizin malum mahfillere harcadığınız rakamlar bilinir gibi değil.

"FIRSAT PENCERESİ"

31 Mart'ı milletimizin önüne açılan yeni bir fırsat penceresi olarak görüyoruz" 


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