Ekrem İmamoğlu'ndan Barış Yarkadaş'ın iddiasına yalanlama: 'Genel Başkanımızla böyle bir mesajlaşmamız yok'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:46

Güncelleme: 15.08.2023 - 14:11

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yol haritasını açıkladı.

"İstanbul'u bir kez daha savunmak için bir kez daha yola çıkıyorum. 2019'da olduğu gibi CHP'li yol arkadaşlarımla farklı partilere gönül veren kıymetli hemşerilerim İstanbullularla tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şeklide kurmaya geliyorum" diyen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Ben adayım demedim yola çıkıyorum dedim" notunu düştü.

YARKADAŞ'IN İDDİASINA YALANLAMA

İmamoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Burada İmamoğlu'na, gazeteci Barış Yarkadaş'ın gündem olan iddiası soruldu.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na ''İstanbul'daki 14 ilçemizi 25'e çıkar, belediye meclisini de al, İBB seçimini bir daha al, sonra aday ol'' dediğini öne sürmüştü.

Yarkadaş, "partinin sürekli değişim tartışmalarıyla meşgul edilmesinden duyduğu rahatsızlığı" dile getirdiğini belirttiği Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na, "Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara hazırlatmam" dediğini öne sürmüştü.

"BÖYLE BİR MESAJLAŞMAMIZ OLMADI"

İmamoğlu, Barış Yarkadaş'ın bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu, gazeteci Zafer Arapkirli'nin yönelttiği soruya "Genel Başkanımızla böyle bir mesajlaşmamız olmadı. Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur. Tabii kaynağınızın güvenilirliğini ve doğruluğunu nasıl test ettiniz bilmiyorum ama böyle bir mesajlaşmanın olmadığının altını çizeyim" yanıtını verdi.