Çok konuşulacak CHP kulisi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'İBB seçimlerini bir daha al, sonra gel aday ol' dedi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:20

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:20

CHP kulislerinde, "İmamoğlu'nun bugün saat 12.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısında, CHP'deki değişim talebini yineleyerek bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayacağı" öngörüsü dile getiriliyor.

"KARARINI VER"

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara hazırlatmam" ifadelerine yer verdiği bir mesaj ilettiğini iddia etti.

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan TV100.com yazarı Hacı Yakışıklı, Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, 2015 seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giren gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, CHP'deki değişim tartışmalarını değerlendirdi.

"İBB'Yİ AL, SONRA GEL ADAY OL"

Yarkadaş'ın iddiasına göre, Kılıçdaroğlu, Ankara Ahlatlıbelde'ki görüşmede İmamoğlu'na, "İstanbul'daki 14 ilçemizi 25'e çıkar, belediye meclisini de al, İBB seçimlerini bir daha al, sonra gel aday ol" dedi.

Yarkadaş, "partinin sürekli değişim tartışmalarıyla meşgul edilmesinden duyduğu rahatsızlığı" dile getirdiğini belirttiği Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na, "Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara hazırlatmam" dediğini öne sürdü.