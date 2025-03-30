Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı: 'Biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!'
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bayram mesajı paylaştı.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden bayram mesajı gönderdi.
Herkesin bayramını kutlayan İmamoğlu, Yurttaşların kendisine mektup göndermesi için mail ve cezaevinin adresini paylaştı.
İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından duyurulan bayram mesajı şöyle:
Şimdi ben sizden uzaktayım diye... Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar! Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz! Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız! Ramazan Bayramımız kutlu olsun! Bayram mesajlarınızı bilgi@ekremimamoglu.com’a mail yoluyla gönderebilirsiniz. Hepsi bana iletilecek. Ya da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul adresine mektup veya kartlarınızı iletebilirsiniz.”
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