Ekrem İmamoğlu'ndan 'Beyazıt' çağrısı: 'Her zaman zulme meydan okudu Beyazıt, şimdi de meydan okuyacak'
Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak mitinge çağrı yaptı.
Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak mitinge çağrı yaptı.
İmamoğlu şunları yazdı:
"Selam olsun;
"Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere
"Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere
Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara
Gençliğin gür sesini haykıranlara
Hukuksuzluğa ses çıkaranlara
Fikri hür, vicdanı hür olanlara
Tüm dostlara,
Bu meydan nice mitinglere, gösterilere şahit oldu, sesler seslere karıştı, sloganlar sloganlara.
Ama her zaman zulme meydan okudu Beyazıt.
Şimdi de meydan okuyacak. Bu davet bizim;
Beyazıt Meydanı 7 Mayıs 20.30"
Selam olsun;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2025
"Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere
"Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere
Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara
Gençliğin gür sesini haykıranlara
Hukuksuzluğa ses çıkaranlara
Fikri hür, vicdanı hür olanlara
Tüm dostlara,
Bu… pic.twitter.com/ARS4z5X2lh
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