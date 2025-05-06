Ekrem İmamoğlu'ndan 'Beyazıt' çağrısı: 'Her zaman zulme meydan okudu Beyazıt, şimdi de meydan okuyacak'

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak mitinge çağrı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Beyazıt' çağrısı: 'Her zaman zulme meydan okudu Beyazıt, şimdi de meydan okuyacak'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 18:09

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak mitinge çağrı yaptı. 

İmamoğlu şunları yazdı: 

"Selam olsun;

"Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere

"Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere

Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara

Gençliğin gür sesini haykıranlara

Hukuksuzluğa ses çıkaranlara

Fikri hür, vicdanı hür olanlara

Tüm dostlara, 

Bu meydan nice mitinglere, gösterilere şahit oldu, sesler seslere karıştı, sloganlar sloganlara.

Ama her zaman zulme meydan okudu Beyazıt.

Şimdi de meydan okuyacak. Bu davet bizim;

Beyazıt Meydanı 7 Mayıs 20.30"


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #çağrı

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