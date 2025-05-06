İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi: Yüksek lisansı unuttular!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:41

Güncelleme: 06.05.2025 - 15:54

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu iddiasıyla diplomasını iptal ettiği CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.

Bu kararla, bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görünecek.

Geçen ayın başlarında iktidara yakın Sabah gazetesi, İstanbul Üniversitesi'nin iptal ettiği diplomaları üniversitenin veri tabanından da sileceğini yazmıştı.

YÜKSEK LİSANS DİPLOMASINI UNUTTULAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, gelişme üzerine sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz:

Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar!

49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır."

Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.



Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve… pic.twitter.com/dcXxsYuOtD — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) May 6, 2025

BUGÜN DAVA AÇILMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem mamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı 35 yıllık diplomasına ilişkin ‘usulsüzlük' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi yönetimi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal ettiğini duyurmuş, İmamoğlu ertesi gün de gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu'nun avukatı bugün (6 Mayıs) yaptığı açıklama ile iptal edilen diploma için karşı dava açtıklarını duyurmuştu.