Ekrem İmamoğlu'ndan Bileciklilere mesaj: 'Gücünüzü yanımda hissediyorum'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:15

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:16

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı aracılığıyla Bileciklilere el yazısıyla mesaj gönderdi.

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Bilecikliler, sevgi dolu ruhunuzla, memleket sevdanızla, hakkınızı ve hukukunuzu savunma kararlılığınızla gücünüzü yanımda hissediyorum. Her şey çok güzel olacak!"