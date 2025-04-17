Ekrem İmamoğlu'ndan Bileciklilere mesaj: 'Gücünüzü yanımda hissediyorum'

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı aracılığıyla Bileciklilere "Hakkınızı ve hukukunuzu savunma kararlılığınızla gücünüzü yanımda hissediyorum. İyi ki varsınız. Her şey çok güzel olacak" mesajını gönderdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Bileciklilere mesaj: 'Gücünüzü yanımda hissediyorum'
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ANKA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:15

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı aracılığıyla Bileciklilere el yazısıyla mesaj gönderdi.

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Bilecikliler, sevgi dolu ruhunuzla, memleket sevdanızla, hakkınızı ve hukukunuzu savunma kararlılığınızla gücünüzü yanımda hissediyorum. Her şey çok güzel olacak!"


Etiketler: #Bilecik #Ekrem İmamoğlu #Melek Mızrak Subaşı

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