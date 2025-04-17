Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne gitti.

Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile görüşecek
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart’tan beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ediyor. 

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Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu #silivri

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