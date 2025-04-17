Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile görüşecek

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:31

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart’tan beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ediyor.

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