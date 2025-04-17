İmamoğlu'ndan 'Beylikdüzü' paylaşımı: 'Bu millet bir yolculuğa çıktı, artık geri dönüş yok'
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Beylikdüzü'nde gerçekleşen miting ile ilgili yaptığı paylaşımda ""Bu millet bir yolculuğa çıktı, artık geri dönüş yok. Adil, demokratik, refah içinde bir Türkiye yolculuğu bu" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
"BU MİLLET BİR YOLCULUĞA ÇIKTI"
Mitingden görüntülerin yer aldığı bir video paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu millet bir yolculuğa çıktı, artık geri dönüş yok. Adil, demokratik, refah içinde bir Türkiye yolculuğu bu."
Bu millet bir yolculuğa çıktı, artık geri dönüş yok.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 17, 2025
Adil, demokratik, refah içinde bir Türkiye yolculuğu bu.
??Beylikdüzü pic.twitter.com/HhczvQHqpy
Etiketler: #beylikdüzü #CHP #Ekrem İmamoğlu #Miting
En Çok Okunan Haberler
-
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Armağan Çağlayan: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
- Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı
- Tarkan'ın anne acısı
- Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi
- Özel, Devlet Bahçeli'ye seslendi
- Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?