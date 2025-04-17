İmamoğlu'ndan 'Beylikdüzü' paylaşımı: 'Bu millet bir yolculuğa çıktı, artık geri dönüş yok'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:16

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"BU MİLLET BİR YOLCULUĞA ÇIKTI"

Mitingden görüntülerin yer aldığı bir video paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet bir yolculuğa çıktı, artık geri dönüş yok. Adil, demokratik, refah içinde bir Türkiye yolculuğu bu."