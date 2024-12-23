Ekrem İmamoğlu'ndan 'çArşı' mesajı: Tayfun Kahraman'ı anımsattı!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 19:09

Güncelleme: 23.12.2024 - 19:23

Gezi direnişi davasında beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yeniden yargılandığı davada tüm sanıklar için yeniden beraat kararı verildi.

"ADALET EKMEK, SU GİBİ..."

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın sevindirici olduğunu belirterek Gezi Davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman için de çağrıda bulundu.

"Gezi Parkı Direnişi ile ilgili Beşiktaş Çarşı Grubu’na yönelik açılan davadan beraat kararı çıkması sevindiricidir. Yol arkadaşımız, şehir plancı Tayfun Kahraman’ın da bir an önce adalete kavuşmasını bekliyoruz. Adalet ekmek gibi, su gibi herkese gereklidir."

Gezi Parkı Direnişi ile ilgili Beşiktaş Çarşı Grubu’na yönelik açılan davadan beraat kararı çıkması sevindiricidir. Yol arkadaşımız, şehir plancı Tayfun Kahraman’ın da bir an önce adalete kavuşmasını bekliyoruz. Adalet ekmek gibi, su gibi herkese gereklidir. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 23, 2024

NE OLMUŞTU?

Gezi Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası verilen ve 32 aydır cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin rutin sağlık kontrolüne götürülürken kendisine eşlik eden kolluk güçlerince kötü muameleye uğradığını duyurmuştu.

MS hastası Tayfun Kahraman’a cezaevi aracının içindeki kötü muamelenin görüntüleri ortaya çıkmıştı.