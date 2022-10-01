Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı açıklaması

01 Ekim 2022 Cumartesi, 17:56

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Ordu'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu, Ordu merkezdeki yurttaşların sorunlarını dinledi. İmamoğlu, burada yurttaşların cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusu üzerine; “Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek” dedi.

ORDU ÇIKARMASI

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün Ordu'da bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın sonuç bildirisini açıkladı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu’da CHP’li Belediye Başkanları ile birlikte; “Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bir kere daha altını çiziyoruz; bu itibar suikastlarına asla ve asla pabuç bırakmayacağız. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz; bir belediye başkanımıza yapılan saldırı tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri asla durmayacağız. Hiçbir engelleme bizi yıldıramaz” açıklamasını yaptı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları ortak bildirisinde "İktidarı bir kez daha uyarıyoruz" denilen açıklamada, "Bir belediye başkanımıza yapılan saldırı tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri asla durmayacağız" denildi.