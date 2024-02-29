İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'un konuğu olacak

Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:01

Güncelleme: 29.02.2024 - 11:01

Genel seçimlerde yoğun ilgi gören ve pek çok siyasi parti temsilcilerinin katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programı yerel seçimlerde de yayınlarına devam ediyor. Moderatörlüğünü Babala Tv kurucusu Oğuzhan Uğur'un üstlendiği prorgrama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk olacak.

Afişi sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, şu notu kaydetti:

"Mevzular Açık Mikrofon Y.S.Ö. ‘in sıradaki konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu. Katılım için yakında BabalaTv'den paylaşılacak olan afiş altına yorum yapabilirsiniz. Bekleriz. "



