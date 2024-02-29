Son dakika... İmamoğlu'ndan iktidara kentsel dönüşüm tepkisi: 'Vatandaşı sırtından hançerlediler'

Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:18

Güncelleme: 29.02.2024 - 12:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan ilçesinin Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DE SAHTESİNİ YAPIYORLAR"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kentsel dönüşümün de sahtesini yapıyorlar. Bu önemli. Her ne kadar esprili gibi olsa da kısmen bu sahte meselesini vatandaşlarımıza yaşatıyorlar. Kimin yaptığını siz çok iyi biliyorsunuz.

Gerçek kentsel dönüşüm insanları güvende hissettirir, huzurlu ve mutlu eder. Sahte kentsel dönüşüm ise, insanları mağdur eder.

İstanbul’un deprem gibi çok önemli bir sorunu var. Şunu da söylemem gerekir; bu sorunun çözümlerinden biri olması gereken kentsel dönüşüm, bu şehirde bu arkadaşlar yüzünden bir soruna dönüştü.

Eğer sahte işler yapar insanları aldatırsanız, kentsel dönüşüm diye İstanbul’un sadece göz önünde bulunan deniz kıyılarını lüks konutlarla yığın haline getirirseniz, Fikirtepe gibi bir talihsizliği yaşatırsanız…

Kentsel dönüşüm adına yaptıkları insanları kentsel dönüşümden soğutur.

"VATANDAŞI YALNIZ VE ÇARESİZ BIRAKTILAR"

Bu milletten yıllarca deprem vergileri alındı, hem de milyarlarca dolar. Vatandaş sesini çıkaramadı. Her şeye rağmen hükümetine, belediyesine güvenen insanlar, bu güvenden sıkıntı gördüler. Onlar bu güveni yönetemediler. Vatandaşı yalnız ve çaresiz bıraktılar. Deprem toplanma alanlarını ranta açtılar, bir nevi vatandaşı sırtından hançerlediler.

"YÜZÜ KIZARMADAN İFADE EDİYOR"

Hâlâ seçime giderken insanlara '650 bin konut yapacağız' yalanını söylüyorlar. Gerçekten yüzü kızarmadan ifade edebiliyor. 650 binin rakamsal değeri; hiç maaş ödemese, yatırım yapmasa, metroya ona buna harcamasa bu şehrin 5-6 yıllık bütün parasını harcasa yine yapamaz.

O bakımdan gerçeklerle yalanları ayırt etmek isteyen vatandaşlarımıza sesleniyorum; Tuzla’ya baksa gerçeği bütün açıklıkla görülür. 2019’da projeleşen 2022’de başlatılan TOKİ projesine baksınlar. Hemen yanı başında biz, KİPTAŞ projemizi tamamlayıp teslim ettik. TOKİ’nin, hâlâ kaba inşaat seviyesinde olan bölümleri var.

"BİZİMLE ONLAR ARASINDAKİ FARK..."

Bizimle onlar arasındaki fark inanın zihniyet farkıdır. Ahlak ve haysiyet farkıdır. Aradaki fark vatandaşa verdiği sözü şeref sözü kabul edenler ile vatandaşa yalan söylemekten utanmayanlar arasındaki farktır.

ERDOĞAN'IN EMEKLİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMASINA TEPKİ!

Daha dün emeklilerin aldığı maaşla ilgili dalga geçecek seviyede yorum yapmasını hicap duyarak dinledim. Tek emekli maaşı ile geçiniyor ve evini dönüştürecek. Ne yapacaksnız, sokağa mı bırakacaksınız? Biz o emeklilere 9 bin lira kira desteği vereceğiz. Onlara ekstra bir ayrımcılık yapıyoruz."

NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kütahya'da yaptığı konuşmada, emekliler için 'seyyanen zam' önerisine kapıyı kapatarak, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil" ifadesini kullanmıştı.