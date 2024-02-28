İmamoğlu, Bulgur Palas açılışında İngilizce konuştu: 'Would you like to drink something?'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 21:22

Güncelleme: 28.02.2024 - 21:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketleri KİPTAŞ, İGDAŞ, İstanbul İmar AŞ, İSTAÇ ve İSTON; kentin hafıza tarihi açısından çok değerli bir yapı olan ve yıllardır kaderine terk edilen Bulgur Palas’ı 2021 yılında satın alındı.

İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’na bağlı İBB Miras ekipleri, tarihi yapıyı, KİPTAŞ koordinasyonunda titiz bir çalışmayla restore etti. Tarihi yapı; 135 kişilik kütüphanesi, sergi salonu, öğrenci kulüplerinin kullanımına tahsis edilen alanlar, restoran, çok amaçlı etkinlik alanları ve benzersiz İstanbul manzarasına sahip seyir terasıyla yeni nesil bir yaşam merkezi olarak tüm İstanbullularla buluştu.

Bulgur Palas’ın açılışı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Berker Esen, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP’nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk ve Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“BİZİM YAPTIKLARIMIZI KOPYALABİLİRSİNİZ”

“Bulgur Palas, bizden önceki yönetimle aramızdaki zihniyet farkını ortaya koyan çok özel örneklerden birisi” diyen İmamoğlu, “Bizden önce İstanbul'un kamuya ait tarihi alanları, yapıları, bazı şahısların, imtiyazlı bazı dernek ve vakıfların kullanımına verilirdi. Biz ise, tam tersini yapıyoruz. Kamuya ait alanları, yapıları yeniden halka açmakla kalmıyor, Bulgur Palas örneğindeki gibi, ihmal edilmiş özel mülkleri de tüm İstanbulluların yararlanabileceği hale getiriyoruz. Bu önemli bir anlayış farkıdır. Zihniyet farkıdır. Ahlak farkıdır. Tarihe sahip çıkmak, öyle lafla olmaz. İş yapacaksınız. İcraat yapacaksınız. Bizim yaptıklarımızı, gerekirse kopyalayacaksınız. Sorun yok, kopyalayabilirsiniz yani. Problem değil” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZCE KONUŞTU

100 yıl sonra yaşam merkezi olarak açılan Bulgur Palas'taki fotoğraf sergisini ve kafe alanını gezen Ekrem İmamoğlu, o sırada orada olan turistlerle İngilizce konuştu.

O anlar sosyal medyaya da yansıdı.