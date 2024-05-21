Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Roma yanıtı: Şaraba nasıl bağladı, anlamadım

Yayınlanma: 21.05.2024 - 16:13

Güncelleme: 21.05.2024 - 17:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışamalra konu olan Roma gezisiyle ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ve lüks harcama eleştirilerine Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimleri” toplantısı öncesinde cevap verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu “Sayın Cumhurbaşkanı'nın yorumu ilginç. Öncelikle 2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'umuzun ilk kez çoklu bir spor organizasyonunda yer alacağı bir organizasyon. Çok önemsiyoruz. Çok güçlü bir iş yapmak istiyoruz. Çünkü 2027’deki bu organizasyon, aynı zamanda 2036 Olimpiyat Oyunlarına adaylığımızın, paralimpik ve olimpik oyunlara adaylığımızın da öncesinde en önemli organizasyon olarak İstanbul’da yapılıyor olacak. Aynı zamanda 2027 Avrupa Oyunları, 2028’de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlar öncesinde de kotaların en fazla elde edileceği yarışma olacak. Dolayısıyla hem o döneme dönük bu kapsadığı olaylar çok değerli. Hem de İstanbul'da ilk defa böyle çoklu organizasyon, çoklu branşların Haliç'te Marmara Denizi'nde, Boğaz'da birçok yerde ve salonlarımızda, meydanlarımızda muazzam organizasyonları hazırlıyoruz” dedi.

“ŞARABA NASIL BAĞLADI ANLAMADIM”

İmamoğlu “Öncelikle sayın Cumhurbaşkanına buradan bilgi vereyim” diyerek şunları söyledi: “Biz oraya 2027 Avrupa Oyunları’nın protokolünü imzalamak için gittik. Ve Avrupa Olimpiyat Oyunları Komite Başkanı ile çok önemli bir tören düzenledik. Evet bazı gazeteciler bize eşlik etti. Bu tarihi olaya hem şahitlik yaptılar hem de bunun kamuoyu tarafından duyulmasını sağladılar. Sayın Cumhurbaşkanı 2027 Avrupa Oyunlarını, İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım. Ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyor tahmin ediyorum. Ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse. Biz günün sonunda biz 2027 Avrupa Oyunları için oradaydık. 2027 Avrupa Oyunları’na sayın Cumhurbaşkanı’nı da şimdiden davet etmiş olayım.”

“ETİK ELEŞTİRİLERİ DİNLİYORUZ”

İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı'nın açıklaması dışında Roma seyahatine götürülen gazetecilerin masraflarının İBB tarafından karşılanmasıyla ilgili lüks harcama eleştirilerinin hatırlatılarak “masraflar İBB tarafından mı karşılandı” sorusu da yöneltildi. İmamoğlu “Farklı şekillerde…Yani tabii kurumsal karşılamamız, ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Biz yaklaşık 5.5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok. Avrupa Oyunları, İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız. Ama ilk kez yapıyoruz. Bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönüp haberler yapması ve eleştirilerini de enteresan bir biçimde izliyorum. Dediğim gibi biz 6 yıla yakın zaman dilimi içinde ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdik” yanıtını verdi.