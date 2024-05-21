İmamoğlu'nun 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği çocuk başkanın talimatları yerine getiriliyor

Yayınlanma: 21.05.2024 - 14:50

Güncelleme: 21.05.2024 - 14:50

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünde koltuğunu, Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ali Selim Metli’ye devretmişti. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim töreninde öğrenciler; Melike Eslem Mungan, Miraç Kartal Akdağ, Eylül Avcı, Hira Nur Kökcür ve Sinan Koç ile okul müdürü Mücahit Çatal ve görevli öğretmen Işıl Köktürk de hazır bulunmuştu.

KÜÇÜK BAŞKAN ALİ SELİM METLİ: ÖĞRENCİLER İÇİN DOLAP İSTİYORUZ

Öğrenciler ve öğretmenlerle tek tek tanışıp bayramlaşan İmamoğlu, koltuğu ve sözü, “yeni Başkan” Metli’ye bırakmış; küçük başkan Metli, öğrenci olarak yaşadıkları en önemli sorunu, “Öncelikle ben ve arkadaşlarım; okula giderken çantalarımızı taşımakta zorlanıyoruz. Bu yüzden tüm sınıflarımızda, çantalarımızı ve eşyalarımızı koymak için öğrenci dolapları istiyoruz” sözleriyle ifade etmişti.

İMAMOĞLU: OKULLARA DESTEK OLMA GAYRETİ İÇERİSİNDE BİR KURUMUZ

Halefinin saptamalarının çok değerli olduğunu kaydeden İmamoğlu, bu konulardaki görüşlerini aktararak “Anladığım kadarıyla sadece okulunuz için değil de her okulda bunun olmasını diliyorsunuz. Hem kendi okulunuzda hem de bütün öğrencilerin böyle bir ihtiyacı olduğunu ifade ediyorsunuz. Harika... Biz de okullara destek olma gayreti içerisinde bir kurumuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bir Başkan olarak sizden duyduğumuz bu tavsiyeye, gittiğimiz her okulda mutlaka bakacağız sevgili Başkanım. Elimizden gelen itinayla, mutlaka yerine getirmeyi de kendimize sorumluluk olarak kabul ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

TALİMATLARI YERİNE GETİRİLİYOR

Ali Selim Metli’nin talimatları İBB tarafından gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda geçen ay Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu'nda Okul Müdürü Mücahit Çatal ziyaret edildi. Okula bin 200 öğrenci için sınıf dolabı, iki çift minyatür kale, bir çift badminton direk, 15 adet raket ve toplardan oluşan badminton takımı, 20 adet voleybol topu, 10 adet basketbol topu, 10 adet futbol topu ve anaokulunun bahçesine asfalt düzenlemesi yapıldı. Talep edilen oyun gruplarının da üretim aşaması tamamlandıktan sonra montajı anaokulunun bahçesini yapılacak.