Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Trump' göndermesi: 'Nasıl tepki göstermiyor?'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:59

Güncelleme: 07.02.2025 - 15:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Özel, bu kez Hatay Reyhanlı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SANDIK BİR AN ÖNCE GELMELİ"

Burada "erken seçim" çağrısını yineleyen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi. CHP lideri, "Sandık bir an önce gelmelidir" dedi.

"SÖZLER TUTULMADI"

Hatay'daki konut sorununun çözülemediğini ve depremzedelere verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayan Özel, "Depremzedelere verilen sözler tutulmadı. 10 depremzededen 7'si konteynırda. Hatay'da ev teslim edilme oranı yüzde 18. 100 Hataylı'dan 82'si çadır, konteynır ya da gurbette yaşıyor. 1 yılda herkese ev verecekti. Bir an önce sandığın gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

"DEPREM BAKANI ATANSIN"

Özel, yaklaştığını belirttiği büyük Marmara depremine ilişkin de iktidarı adın atmamakla eleştirdi.

Deprem konusuna siyaset üstü yaklaşılması gerektiğini dile getiren Özel, 'deprem bakanlığı' kurulmasını önerdi:

"Depremin yaklaştığını ve devletin hiçbir şey yapmadığını herkes biliyor. O yüzden bizim belediyelerimizin hazırlıkları çok daha fazla dikkat çekiyor. İstanbul depreminde milyonların hayatı tehlikede olacak. Daha önce Erdoğan'a da söylemiştim. Gelin siyaseti ikiye ayırın. Siyasi konular ve siyaset üstü konular olarak. Depreme siyaset üstü bir yaklaşım öneriyoruz. Acilen herkesin liyakatından emin olduğu bir deprem bakanı atansın, her partiden bir bakan yardımcısı atansın."

"SURİYE'NİN İSTİKRARA İHTİYACI VAR"

Hatay'ın önemli sorunlarından birinin de şehrin taşıyamayacağı çoğunlukta sığınmacı barındırması olduğunu ifade eden Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Suriye'nin hızlı bir istikrara ihtiyacı var. Suriye'nin kapsayıcı bir anayasaya, hükümete ve serbest seçimlere ihtiyacı var. Buranın bu kadar yoğun bir sığınmacı nüfusuyla kendi mevcudiyedini sürdürmesi mümkün değil. Suriye'nin güçlendirilmesi ve buradaki misafirlerin memleketlerine dönmeleri son derece önemlidir."

ERDOĞAN'A GAZZE ELEŞTİRİSİ

Donald Trump'ın Gazzelileri kendi coğrafyalarından sürme ve işgal planı ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya olan sessizliği hakkında da konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın açıklamalarıyla kastettiği, coğrafyanın sahiplerini o bölgeden söküp atmaktır. Bu, kutsal topraklardan Filistinlileri sürmektir. Trump Filisintin diye bir şey kalmasın istiyor. Buna nasıl tepki göstermiyor Erdoğan? Erdoğan, 'Filistin de önemlidir Ukrayna da önemlidir' dedi geçti. Steinmeier 'ABD'nin önerisini insanlık suçu olarak görüyorum' dedi. Erdoğan kafasını bile sallamadı. Mikrofon uzatıldığında Erdoğan bir şey söylesin. Erdoğan nasıl Almanya Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyeti gösteremiyor.

Filistin davası Türkiye solunun, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş mücadelesine verdiği destek gibi bizim davamızdır. İsrail ile kavga etmek para ettiğinde bundan nemalanan Erdoğan, Suriye'ye düzen vermek için buna sessiz kalıyor. Erdoğan'ın buna sessiz kalma hakkı yoktur. Bu meselede sustuğu her gün gayrimeşrudur."