Erdoğan hediye göndermişti: Keman sanatçısı Laçin Akyol trafik kazasında hayatını kaybetti
Mersin’de trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İsviçre’de müzik eğitimi alan Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin’deki ailesinin yanına döndü.
Adnan Menderes Bulvarı’nda 25 Ocak’ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Akyol, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol’un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.
ERDOĞAN HEDİYE GÖNDERMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB’un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015’te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akyol’a hediye keman göndermişti.
Erdoğan’ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol’a vermişti.
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