Ekrem İmamoğlu'ndan Hatay mesajı: Hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimde belediye başkanlığını kazanan CHP'li adayları kutladı. İmamoğlu, Hatay'daki süreçle ilgili de adil sonuç vurgusunda bulundu.
Kesin olmayan sonuçlara göre bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, partisinin belediye başkanlığını kazanan diğer adaylarını tebrik etti.
İmamoğlu, Hatay'da CHP adayı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın resmi olmayan sonuçlara göre AKP adayı Mehmet Öntürk'ün gerisinde kaldığı seçimle ilgili de "Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun mesajı şöyle:
"31 Mart Yerel Seçimlerinde başarı elde elden 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı, 48 belde belediye başkanı siyasi yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarına da başarılar diliyorum. Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz."
31 Mart Yerel Seçimlerinde başarı elde elden 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı, 48 belde belediye başkanı siyasi yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarına da başarılar diliyorum. Hatay’da da devam eden…— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2024
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