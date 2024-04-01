Ekrem İmamoğlu'ndan seçimin ardından ilk paylaşım!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleşen yerel seçimde elde ettiği galibiyetin ardından yaptığı ilk paylaşımda "16 Milyon İstanbullu kazandı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:12
Ekrem İmamoğlu'ndan seçimin ardından ilk paylaşım!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'u bir kez daha kazandı.

İmamoğlu, seçim galibiyetinin ardından bugün sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"16 MİLYON İSTANBULLU KAZANDI"

İmamoğlu'nun "16 Milyon İstanbullu kazandı" ifadesiyle paylaştığı videoda, şu mesaja yer verildi:

"İstanbul'da bu sabah 16 milyon kazandı. Çocuklarının geleceğine daha güvenle bakan anne ve babalar, fırsat eşitliği isteyen gençler, üretimine gören çiftçiler, kadınlar, emekliler, engelliler, işçiler kazandı. Bu sabah kardeşlik, eşitlik ve demokrasi kazandı.

'Bu şehir bizimdir' diyenlere karşı, 'İstanbul hepimizindir' diyenler kazandı. Şimdi tam yol ilerleme zamanı. Teşekkürler İstanbul."


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