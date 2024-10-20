Mansur Yavaş’tan yeni baro başkanı Kaboğlu’na ‘ilk dört madde’ tepkisi: ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor’

Yayınlanma: 20.10.2024 - 22:45

Güncelleme: 20.10.2024 - 22:45

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu’nun Anayasa’nın değişmez maddelerine yönelik olarak söylediği sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Yavaş, şunları yazdı:

“AY m.4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor.”

AY m.4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor. https://t.co/nl6BGBrsoD — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 20, 2024

Kaboğlu ise şunları söylemişti:

“Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995’te yapıldığı gibi tıpkı 2001’de yapıldığı gibi. 1995’te Başlangıç kısmındaki ırkçı ibareler çıkarıldı. 2001 değişikliğinde ise Madde 14’e ‘İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyet” tanımı kondu.”