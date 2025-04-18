Ekrem İmamoğlu'ndan imza çağrısı: 'Bu imzalar ülkemizin yarınları için atılıyor'
Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Erken Seçim ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' için toplanan imza kampanyasına destek çağrısı yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, yurttaşları imza kampanyasına destek olmaya çağırdı.
İmamoğlu, "Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil güzel ülkemizin yarınları için atılıyor. İmza kampanyasına katılımınız bana ve tüm yol arkadaşlarıma büyük bir güç verecek" ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK BİR GÜÇ VERECEK"
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Kıymetli Vatandaşlarım;
Bu hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanında şehirlerin meydanlarında, sokaklarda özgürlük ve adalet için imza toplayan yol arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı göreceksiniz.
Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil güzel ülkemizin yarınları için atılıyor. İmza kampanyasına katılımınız bana ve tüm yol arkadaşlarıma büyük bir güç verecek."
Kıymetli Vatandaşlarım;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 18, 2025
Bu hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanında şehirlerin meydanlarında, sokaklarda özgürlük ve adalet için imza toplayan yol arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı göreceksiniz.
Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil güzel ülkemizin yarınları için… pic.twitter.com/Kb1ErOpExC
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