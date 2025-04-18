YÖK üyelerinden Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a suç duyurusu
Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, X hesabından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Pehlivan, suç duyurusunun İmamoğlu'nun diploması konusunda 'Araştırma Raporu' hazırlayan YÖK üyeleri tarafından yapıldığını belirtti.
"GERÇEĞİ SÖYLEMEK SUÇ DEĞİL"
Mehmet Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda, bir kısım YÖK üyesi tarafından hazırlanan Araştırma Raporu’nun hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunu belgeleriyle ortaya koyduğumuz iki ayrı basın açıklaması yapmıştık.
Şimdi bu raporu hazırlayan YÖK üyeleri, hakkımda suç duyurusunda bulunarak, 13 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmamı talep etmişler. İddiaları; adil yargılamayı etkilemeye teşebbüste bulunduğum, iftira ve hakaret ettiğim yönünde…
Açıklamalarımızın ve sunduğumuz belgelerin sonuna kadar arkasındayız. Gerçeği söylemek suç değil, aksine görevdir.
Ve tekrar ediyoruz. Raporda ilgisiz onlarca belgeye yer verilirken;
Girne Amerikan Üniversitesi’nden mezun kişilere verilen diplomalara YÖK tarafından denklik sağlandığı gerçeği gizlenmiştir. Diplomasını denk buldukları okuldan yatay geçiş yapılamaz gibi bir absürdlüğe inanmamızı beklediler (!)
Dönemin yatay geçiş mevzuatında tanınma diye bir şart olmadığı gizlenmiştir.
Yapılan bu suç duyurusu, gerçekleri dile getirmem üzerine kurulan açık bir baskıdır. Gerçeği konuşmaktan, anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."
Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda, bir kısım YÖK üyesi tarafından hazırlanan Araştırma Raporu’nun hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunu belgeleriyle ortaya koyduğumuz iki ayrı basın açıklaması yapmıştık.— Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) April 18, 2025
Şimdi bu raporu hazırlayan YÖK üyeleri, hakkımda suç duyurusunda… https://t.co/uv2L3CD6lZ
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