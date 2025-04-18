YÖK üyelerinden Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a suç duyurusu

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

YÖK üyelerinden Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a suç duyurusu
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:23

İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, X hesabından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Pehlivan, suç duyurusunun İmamoğlu'nun diploması konusunda 'Araştırma Raporu' hazırlayan YÖK üyeleri tarafından yapıldığını belirtti.

"GERÇEĞİ SÖYLEMEK SUÇ DEĞİL"

Mehmet Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda, bir kısım YÖK üyesi tarafından hazırlanan Araştırma Raporu’nun hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunu belgeleriyle ortaya koyduğumuz iki ayrı basın açıklaması yapmıştık. 

Şimdi bu raporu hazırlayan YÖK üyeleri, hakkımda suç duyurusunda bulunarak, 13 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmamı talep etmişler. İddiaları; adil yargılamayı etkilemeye teşebbüste bulunduğum, iftira ve hakaret ettiğim yönünde… 

Açıklamalarımızın ve sunduğumuz belgelerin sonuna kadar arkasındayız. Gerçeği söylemek suç değil, aksine görevdir.

Ve tekrar ediyoruz. Raporda ilgisiz onlarca belgeye yer verilirken; 

Girne Amerikan Üniversitesi’nden mezun kişilere verilen diplomalara YÖK tarafından denklik sağlandığı gerçeği gizlenmiştir. Diplomasını denk buldukları okuldan yatay geçiş yapılamaz gibi bir absürdlüğe inanmamızı beklediler (!) 

Dönemin yatay geçiş mevzuatında tanınma diye bir şart olmadığı gizlenmiştir. 

Yapılan bu suç duyurusu, gerçekleri dile getirmem üzerine kurulan açık bir baskıdır. Gerçeği konuşmaktan, anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."


Etiketler: #Mehmet Pehlivan #Ekrem İmamoğlu #avukat

İlgili Haberler

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ilk kez anlattı:

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ilk kez anlattı: "Garson yaklaşıp 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi..."
Gözaltına alınmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan ilk açıklama

Gözaltına alınmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan ilk açıklama
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan soruşturmanın ayrıntılarını anlattı: '46 sorunun 31'i tanık beyanına dayalı'

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan soruşturmanın ayrıntılarını anlattı: '46 sorunun 31'i tanık beyanına dayalı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler