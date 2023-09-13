Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Kapıları kapatmadı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 13:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSBAK A.Ş.'de elektrikliye dönüştürülen İETT otobüsünün tanıtımının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İBB Başkanlığına yeniden aday olması konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elbette adayımızdır" demesi üzerine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğuna çıkıyorum. Bu yolculuğumu sayın Genel Başkanımızın destek vermesi, 'adayımızdır' demesi sevindiricidir, değerli tariftir" dedi.

"AKŞENER'İ İLGİYLE TAKİP EDİYORUM"

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara da aralarında olmak üzere "her ilde yerel seçime kendi adaylarımızla gireceğiz" şeklinde açıklaması üzerine de konuştu.

"Sayın Akşener'le seçimden sonra farklı konularda birkaç kez telefonda görüştük. Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz başlamadı. Bunun olması için siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olması değerlidir" diyen İmamoğlu, gazetecinin Akşener için "İttifaka kapıyı kapatmış görünüyor" demesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Akşener'in açıklamalarını ilgiyle, özenle takip ediyorum. Türkiye'nin geleceğine dair, hele hele İstanbul'un geleceğine dair diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Kapıları kapattığı düşüncenize katılmıyorum."