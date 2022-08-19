Ekrem İmamoğlu'ndan 'metro projeleri durduruldu' iddialarına yanıt

19 Ağustos 2022 Cuma, 17:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının TBM (Tünel Delme Makinesi) başlama töreninde açıklamalarda bulundu.

Metro çalışmalarında kullanılan ve 4 olarak planlanan kazı aracının 6'ya çıkarılarak proje bitiminin erkene çekileceğini söyleyen İmamoğlu, yıl içerisinde Bostancı-Dudullu metro hattı ve Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının tamamen, Kabataş-Mecidiyeköy hattının ise kısmen açılacağını da duyurdu.

İmamoğlu, sıklıkla dile getirilen metro projelerinin durdurulduğu yönündeki iddialara da değindi. Tek bir metronun dahi durdurulmadığının altını çizen İmamoğlu, ''İstanbul'da iki tane metro hattı durduruldu diye haberler yapıldı. Biz metro durdurmadık. Pendik-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı metro hatlarımız Cumhurbaşkanlığı'nın yayımladığı genelgeden dolayı yüzde 15’in altında ilerleme olduğu için feshedildi. Feshedilen hatlarda da bir tanesinin izni geldi. Yeniden yapacağız. Diğerini de bekliyoruz. Hızlıca ihalelerimizi yapıp yolumuza gümbür gümbür devam edeceğiz. Biz zaten durdursak çıkar açıklarız. Feshedildi, şimdi ihalesini yapacağız. Daha güçlü daha prensipli bir ihale yapacağız hızlı bir ihale yapmamız lazım. Umut ediyorum ki en doğru şekilde onları da yoluna koyup tam gaz devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

"SULTANBEYLİ'DE RÜZGÂRIMIZ BAŞKA ESECEK"

İşbaşı yaptıklarında metro süreciyle ilgili bilinmezlik olduğunu Sultanbeylililerin ne zaman gelir diye projeyi merak ettiklerini söyleyen İmamoğlu, “Finansman ve borçlanma sürecini iyi yöneterek projeye başladık. Devamıyla ilgili de çok sağlam hazırlıklarımız var. Tamamına erdirmeyi hızlıca istiyoruz. Sultanbeyli, bir an önce İstanbul'un her merkezine ulaşabilecek raylı sistem bağlantısı ulaşsın istiyoruz. Buradaki temel duruşumuzun, siyasi etik duruşumuzun yani heyecanımız şundan yüksek; ben az oy aldığımız ilçelerden birine hizmet etmenin heyecanını daha yüksek yaşıyorum. Çünkü onları ikna etmenin, daha doğrusunu, daha iyisini biz yaparız anlayışını onlara hissettirmenin heyecanını yaşıyorum. Bunu da başaracağız Allah'ın izniyle. Göreceksiniz. Sultanbeyli'de bir sonraki seçimde rüzgarımız başka esecek” diye konuştu.

Metro projesi kapsamında 30 noktada 2 bin 300 kişinin çalıştığı bilgisini paylaşan Başkan İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Hızlı hareket etmemiz lazım. Özellikle İstanbul'un şehircilik noktasında daha etkin, daha nitelikli bir yaşamı elde etmesi için çok önemsediğimiz Hızray’ı, Sabiha Gökçen'den, Beylikdüzü -Esenyurt'a kadar bir uçtan bir uca 75 kilometreyi neredeyse 50 dakikada alacak bir bağlantıyı yapıyor olmamız önemli. Böylece İstanbul'u birbirine yer altından bağlayan 12 metro hattımızla bu bağlantıyı sağlayarak doğu- batı eksenindeki bu hızlı ulaşımın yine kuzey güney eksenindeki diğer metrolarımızla buluşması İstanbul'a şehircilik açsından avantaj sağlayacak. Kuzey baskısını azaltacak. Oldukları yerlerde mutlu insanları var edeceğiz."

"İSTANBUL METROLARIYLA ÜNLÜ DÜNYA KENTLERİ KATEGORİSİNE ÇIKACAK"

İBB Başkanı’nın Sultanbeyli’deki programına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dünyanın önde gelen şehirlerinin metrolarıyla öne çıktığını söyleyerek, “Sayın İmamoğlu böyle giderse bu Londra, New York, Paris, Moskova'nın tahtını sallayacak. Ben buna inanıyorum. O enerjisiyle, bu çalışmalar bu hız, bu sürat, bu enerji, bu şevk öyle görülüyor ki bir iki yıl sonra İstanbul'u metrolarıyla ünlü dünya kentleri kategorisinde çok üst bir noktaya çıkaracak” dedi.

Törende konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin çalışmaların mevcut durumunu, “Hattımızın açılışını ilk etapta 6 ay kadar geriye aldık. Hatlarımızı optimize etmeye çalışıyoruz. İlk etabımızı iki 2023’ün ikinci yarısında açacağız. İİkinci etabımız ise 2024’ün sonuna kadar yani Sultanbeyli'ye kadar olan bölüm için çalışmalarımız devam ediyor.” cümleleriyle anlattı.