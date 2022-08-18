Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'çizme' göndermesi: 'Biz, yağmurdan sonra çizme giymiyoruz'

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:59

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından yapımı tamamlanan Ömerli-Dudullu Ek İçme Suyu İsale Hattı ve Su Dağıtım Sistemi’ni bugün törenle hizmete açtı.

Bayramda etkili olan sel felaketini için “Ben, çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken sahada giyiyorum” diyen İmamoğlu'ndan yeni 'çizme' göndermesi geldi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ PROJELER SEÇİME ENDEKSLİ DEĞİL

‘150 Günde 150 Proje’ maratonunda, her biri İstanbul'un lehine akıl ve bilimsel tabanda geliştirilen projeleri hayata geçiriyoruz. Süreci iyi analiz edilmiş, maliyetleri ve finansmanından ihalesine ve sürecin sonraki takibi, denetimi ve sona erdirilişiyle beraber bütüncül bir biçimde şehrin sorunlarını ele alıyoruz. Süreç başlangıçlarında vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Sosyal faydayı maksimum gözeten ve doğru yatırım anlamında da hareket eden bir anlayışla yol yürüyoruz. Günü kurtarma odaklı değil. İçerisinde seçime endeksli bir hareket yapalım kaygısı yok. Gözünü boyayalım anlayışı da yok. Artı, devamlılık kaidesi içerisinde görev kime nasip olursa olsun başlangıcından bitimine, yani bir sonraki, bayrak devredeceğimiz ana kadar süreci mutlak şeffaf bir biçimde yönetiyoruz. Muamma, bilinmez hiçbir tarafı olmayan anlayışla yürütüyoruz. Bir proje kavramına böyle bakıyoruz. Dolayısıyla bugün yaptığımız açılış, tam da böyle bir hizmetin tarifi.

MELEN BARAJI'NIN AÇILACAĞI İLAN EDİLEN TARİHİN ÜZERİNDEN 6 YIL GEÇTİ

Ben, buradan bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bu, TBMM'nin de önemli bir hususu olmalıdır. 2016 yılında tamamlanacağı, gün ve saat verilerek ilan edilen Melen süreci, bırakın gününü saatini, üstünden şu an 6 yıl geçmiş durumda. Biz orayı gidip ziyaret etmeseydik bu süreçte anladık ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi dahi yoktu. Çünkü daha sonrasında, acele bir süreç tarifiyle Şubat 2020’de tekrar ihalesi yapıldı. Ek bir bütçeyle tamiratı, çatlakların giderilmesiyle ilgili bir süreç belirlendi. Ama biz, o zaman dahi projenin yetersiz ve sorunu çözümleyemeyeceği konusunda ciddi uyarılar yaptık. Hatta biz, bu uyarıları Devlet Su İşleri, hatta o dönemin Tarım Orman Bakanı'na ve ilgili kişilere, kurumlara ilettik. Sadece ben değil. O dönem görev yapan Genel Müdür arkadaşımız defalarca yine Genel Müdür Yardımcısı arkadaşlarla beraber gidip gelmelerine rağmen bu uyarılar dikkate alınmadı.

10 MİLYARA YAKIN PARA HARCANMIŞ, ORTADA SADECE İŞE YARAMAYAN BETON GÖVDE VAR

İhale yapıldı. İhale yapıldıktan bugüne -yaklaşık 1-1,5 ay önce ne yazık ki Genel Müdürümüz beni ihalenin feshedildiği ile ilgili uyardı, genelge gereği yüzde 15’i aşamayan müteahhitlere fesih yetkisi verildi biliyorsunuz tek taraflı- görülüyor ki 2 senede yüzde 15 bile aşılamamış. Çünkü daha önce aldığımız duyumlarda, ne yazık ki ne yapılacağını tam bilemeyen, projenin yetersiz olduğu, hatta bu konuda müteahhidin de birkaç kez kurumu uyardığı, yani o dönemdeki işi alan, duyumları tarafımıza iletildi. Baktığınızda, nasıl hesaplanır bilmiyorum ama şu anda belki de 10 milyara yakın para harcanmış, ortada sadece işe yaramayan beton gövde var.

'2071’E KADAR ÇÖZDÜK' DENİLEN MELEN, ŞU TAM BİR MUAMMA

Tarif şuydu; 2016’da şu gün şu saatte biteceği söylenen proje için, 2019 seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da, ‘Bu şehrin 2071’e kadar su sorununu çözdük’ demişti. ‘2071’e kadar su sorununu çözdük’ denilen Melen Barajı, şu anda bir muamma. Bunu, hangi usulle bilemiyorum ama en üst seviyede biz zaten sorguluyoruz. Hatta bununla ilgili arkadaşlarım hukuki bir süreci hazırlıyorlar şu anda. Çünkü sonrasında mukavele gereği buradaki tesis İBB’ye devredilecek. Biz, İstanbul halkı olarak devletimize parasını ödeyeceğiz.

HİZMETE ALDIĞIMIZ BU PROJEYLE 4,5 MİLYON İSTANBULLUNUN SU NAKLİ SAĞLANACAK

Bugün burada hizmete açtığımız 875 milyon TL maliyeti olan projeyle 4,5 buçuk milyon İstanbullunun su nakli sağlanacak. Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ilçelerine su naklini kolaylaştıracak projeyi hizmete açıyoruz. Arıza olduğunda kesintinin olmaması için çok önemli bir baypas hattı gibi kullanılacak önemli bir hattı hayata geçirdik.

BİZ, YAĞMURDAN SONRA DEĞİL, ÖNCE ÇİZME GİYİYORUZ

Şu anda arkadaşım son kaynağı atıyor. Bu işin şovu, ama bu kadar şov yapalım. Biz, yağmurdan sonra çizme giymiyoruz, yağmurdan önce çizme giyiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tür hizmetlerimize devam edeceğiz. İstanbul’umuzun her noktasına hizmet edeceğiz. Açılışlarımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam ediniz."