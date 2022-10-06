Ekrem İmamoğlu'ndan Nureddin Nebati'ye yanıt: Hizmetlerin, daha hızlı sunulmasında işbirliğine ve diyaloğa hazırız

06 Ekim 2022 Perşembe, 01:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir-Göztepe Metrosu'nun tamamlanması için gerekli krediyi bulduklarını, ancak bakanlıktan iznin bir türlü çıkmadığını söyledi. İmamoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında gerilim yaşandı.

Twitter'dan paylaşım yapan İBB Başkanı, Bakan Nebati'nin tartışılan sözlerine gönderme yapıp "Nöroekonomi, heterodoks sistem, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın. Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi için ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzalamıyorlar. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok. ZARAR, ZİYAN, YAZIK, GÜNAH" dedi.

Sayın Bakan Nebati; öncelikle 16 milyon İstanbullu adına bu imza için teşekkür ederim. Hizmetlerin, halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloğa hazırız. pic.twitter.com/HV2Di25stP — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 5, 2022

NEBATİ: UMARIM İSTANBULLULARI YOLDA BIRAKMAZSINIZ

Nebati de, “Sayın İmamoğlu, “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı” projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı" dedi.

Nebati devamında, "Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!" ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU: İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Ekrem İmamoğlu da Nebati'ye teşekkürle yanıt verdi: