Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'ye çağrı
Gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 20.30'da Saraçhane'ye çağrı yaptı.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bugün saat 20.30'da Saraçhane'ye çağrı yaptı.
Dün sabah gözaltına alınan ve işlemleri devam eden İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
"Millet yine bu akşam Saraçhane’de!" notuyla yapılan paylaşımda toplanma saati 20.30 olarak bildirildi.
İmamoğlu dahil 100'ü aşkın kişinin gözaltına alınmasını protesto eden toplumun farklı kesimlerinden onbinlerce kişi dün akşam da Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya gelmişti.
Millet yine bu akşam Saraçhane’de! pic.twitter.com/HiLgcohdB1— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025
Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #gözaltı
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