Ekrem İmamoğlu’ndan 'teşekkür' göndermesi: 'Ayıplandığını ilk kez son yıllarda görür oldum'

30 Ağustos 2022 Salı, 16:36

İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenlerinin ardından, Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı’nın açılışını yapmak üzere Üsküdar’a geçti. Açılışa, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da katıldı.

Şehrin tarihi merkezlerinden Üsküdar’a yeni bir meydana kavuşturan projeyi, Haziran 2019’da yüzde 40 seviyelerindeyken devralan İmamoğlu, çalışmaları hızlandırarak ilçeye ve İstanbul’a bir meydan daha kazandırdı. Konuşmasına İstanbulluların Zafer Bayramı’nı kutlayarak başlayan İmamoğlu, vatandaşları Yenikapı’da 19.00’da başlayacak etkinliğe de davet etti.

"150 Günde 150 Proje" kapsamında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden İBB Başkanı, tesisle ilgili şunları söyledi:

"ÜSKÜDAR’LA MİMAR SİNAN YAN YANADIR"

Üsküdar'ın en önemli noktalarından birindeyiz. Burasının adı Mimar Sinan Meydanı. Üsküdar, Mimar Sinan ismiyle çok yan yanadır. Mimar Sinan, bu şehre ülkemize ve özellikle İslam coğrafyasına çok özel eserler hediye etmiş çok kıymetli bir mimarımızdır. Hatta mimarların belki de en önde gelen isimlerinden birisidir. Bu anlamda bazen Mimar Sinan, gerçekten bir çeşmede, bir türbede ya da su yollarının geçişlerinde önümüze çıkmaktadır. Çok özel bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten bu şehrin kıymetini bilen ve ona göre çalışan özenli, titiz hizmetleri ortaya koyan bir süreci şehrimizle buluşturmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu meydan, Üsküdar'daki Mimar Sinan Meydanı ve alt tarafında bulunan yaklaşık 1000 araçlık otoparkımız çok önemli bir hizmeti karşılayacak.

"PROJELERİN SAHİBİ MİLLET"

Zorlu bir inşaat süreci yürütüldü. Projesi yapılmış ve belli bir oranda çalışmaları başlamış bir biçimde devraldık. Bu tür hizmetlerde hiçbir zaman kısır tartışmaların içerisinde olmadık. Bugün açtığımız proje dahil, yaptığımız ve yapacağımız yüzlerce projenin ya da hizmetin sahibi millettir, hiçbir siyasi parti değildir. Dolayısıyla bizler milletimizin sermayesini, milletimizin varlığını en ahlaklı bir şekilde hizmete dönüştürüp milletimizin kullanımına sunmanın gururunu ve keyfini yaşıyoruz.

"İBB VE ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SÜRECİ BERABER YÜRÜTTÜ"

Bu projeyi Üsküdar Belediyesi'yle iş birliği halinde yürüttük. Üsküdar Belediyesi'yle beraber çalıştık, beraber konuştuk, masalar kurduk, geçmişe dair mülkiyet sorunlarını ele aldık. Aradaki uzlaşmazlıkları giderdik. Günün sonunda Üsküdar Belediyesi'ne ait bir çarşıda belli oranda paylaşılan, belli oranda Üsküdar Belediyesi'ne bırakılan bir çarşıyla beraber otopark kısmında belediyemizin de hizmet vereceği belediyemize ait birimler ve Üsküdar Belediyesi'ne ait birimler olacak. Meydan ve otoparkın kullanımı da Büyükşehir Belediyemizin kurum ve kuruluşları tarafından yönetilecek ve bakımları sürecek. Uzlaşarak sonuca vardık. Bugün açılış yapıyoruz. Teşekkür etme zamanı. Ben başlangıcından bugüne emeği geçen kim var ise hepsinden Allah razı olsun. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz."

İSKİ’nin Beylerbeyi’nden Boğaz’a atık su girişini önlemek için yapımını tamamladığı İstavroz Atık Su Tüneli’nin açılışından sonra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e gelen tepkileri anımsatan Ekrem İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TEŞEKKÜR ETMENİN AYIPLANDIĞINI İLK KEZ SON YILLARDA GÖRÜR OLDUM"

Teşekkür etmenin ayıplandığını ben ilk kez son yıllarda görür oldum. Kime ettiğinizle ayıplanıyor. Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor. 'Gönülden teşekkür ederiz.' Ben bunu başka açılışlarda da söyledim. Burada da söyleyeceğim. Bir açılışta Sayın Üsküdar Belediye Başkanı Üsküdar'daki bir İSKİ açılışında bana teşekkür etti. Memnun oldum. Ben de ona teşekkür ettim. Muhtemelen o da memnun olmuştur. Ama mensubu bulunduğu siyasi partiden ve onun yakın ekiplerinden kendilerine tepki geldi. Ne kadar tepki gelirse gelsin hem Üsküdar halkı hem İstanbul hem de milletimiz bu tür dayanışmalara ve bu tür paylaşımlara teşekkür eder, hoşnut kalır, mutlu olur. Her iki tarafı da açıkçası alkışlar. Umarım bu sayın belediye başkanımız o gösterilen tepkilere aynı şekilde benim düşündüğüm biçimde tepki göstermiştir. Birbirimize teşekkür etmeye burası dahil umarım devam ederiz. Ben buradan kendisine sesli olarak teşekkür ediyorum. O da bir şekilde bize teşekkür eder diye de umut ediyorum. Burası bir partinin projesi değil. Bir partiye, bir belediye başkanına ya da bir şahsa ait bir proje değil. Burası İstanbul halkının. Üsküdar Belediyesi'yle beraber çalıştık, beraber konuştuk. Bugün açılış yapıyoruz. Teşekkür etme zamanı. Ben başlangıcından bugüne emeği geçen kim var ise hepsinden Allah razı olsun. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız da burada olsaydı gelemedi, katılamadı. Umarım bir akşam burada beraber yürürüz. Ve emeği geçenlere beraber ses verir, teşekkür ederiz. Minnet duymak kadar güzel bir şey yok. Teşekkür etmenin ayıplandığını ben ilk kez son yıllarda görür oldum. Örneğin Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor.

"HAREM’DEN ÜSKÜDAR'A NOSTALJİK TRAMVAY GELİYOR"

Mimar Sinan Meydanı’nı, yeşil alanı en üst seviyede tutan bir tasarımla ele aldık. İstanbulluları beton görünümünden uzak bir meydan bekliyor. Üsküdar, İstanbul için de önemli buluşma noktalarından birisi haline gelecek. Üsküdar'ın işgal edilmiş ya da bir şekilde vatandaşın kullanması gerekirken kişisel kullanımlar seçimiyle kapatılmış birtakım alanlarını tekrar vatandaşlarımıza kazandırmak için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. O nadide eserlerin çevresinde camilerimizin ya da diğer eserlerimizin çevresindeki düzenlemeden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki milletin malı, millete aittir. Özenli çalışmalarımız sürüyor. Bir kısım Koruma Kurulu süreçleri devam etse de hızlıca Salacak’ın düzenlenmesine de başlayacağız. Arkadaşlarım bu sonbaharda oraya bazı kurulu ilgilendiren hususlar olsa da önümüzün açık olduğu kısmından işimize başlayacağız. Salacak'tan geçecek olan Harem’den Üsküdar'a doğru insanlarımızı taşıyacak olan nostaljik tramvayımızın da hem tasarımını bitirdik hem de imalatına başladık.

"KURULLARA PROJE YOLLADIĞIMIZDA MERCEKLE BAKIYORLAR"

Şehrin tarihi alanlarında özenli ve güzel işlere devam edeceğiz. Mimar Sinan Meydanı olmasından dolayı çok beğendiğim ve biraz koruma kurulunda uzamış anladığım kadarıyla süreçler. Biz bazı kurullara proje yolladığımızda mercekle bakıyorlar. Bakıyorlar derken gördüklerini de görmezden geliyorlar. Böyle enteresan bir süreç uzayıp gidiyor. Taksim Meydanı'nda buna benzer sorunlar yaşadık. Gezi Parkı'na el konulmaya kalkıldı. Mimar Sinan'ı daha iyi tanıyacağımız, çocuklarımızın, gençlerimizin Mimar Sinan'ın bu coğrafyada hangi eserleri bıraktığını görüp hissedebileceğimiz bir anıtı da hazırlıyoruz. Yakın zamanda buraya konulmasını rica ediyorum, diliyorum ve istiyorum. Kuruldan da bu işin bir an önce çıkmasını diliyorum."

"VALİDEBAĞ’I TAKİP EDİYORUM"

Mimar Sinan Meydanı’nın açılış törenine katılan bazı vatandaşların Validebağ’la ilgili çağrıları üzerine İmamoğlu, “Süreci ben de takip ediyorum. Arkadaşlarım da inceliyor. Gerektiğinde Üsküdar Belediyesi'yle de bu anlamda irtibat kurarak sonucun olgun bir zemine bağlanmasını da istiyorum" dedi.

"SORUNLAR ÇÖZÜLEREK HİZMETE AÇILDI"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, açılışı yapılan park ve tesis için şu bilgileri paylaştı:

“Sözleşmesi yapılarak yapımına başlanan Zemin Altı Otoparkı, Çarşı Binası ve Mimar Sinan Meydanı Düzenleme işini, kaba inşaat halinde haziran 2019’da yüzde 40 seviyelerinde devralarak tamamladık. İnşa edildiği alanda mülkiyet durumu nedeniyle hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktaydı. İlçe belediyemizle mutabakata varılarak ortak kullanım protokolü düzenledik. Bu protokol 2021 yılında imzalandı. Bu protokolle birlikte kullanıma yönelik tüm belirsizlikler ve hukuki aksaklıklar ortadan kaldırıldı. İnşaat çalışmalarına hız verilerek tamamlandı. Protokol kapsamında AVM içerisinde yüz dokuz adet bağımsız ticari bölüm, ilçe belediyemize mart 2022’de teslim edildi. 6 adet bağımsız bölüm meydan işletmesi ve zemin altı otopark işletmesi Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yapımı ve işletilmesine karar verildi. Otopark çarşı bloğunun izdüşümünde kalan alanda ise toplam 50 araç kapasiteli otopark ilçe belediyemize ücretsiz kullandırılacaktır.”

Konuşmaların ardından kurdele keserek meydanı ve kapalı otoparkı hizmete açan İmamoğlu, kurmaylarıyla birlikte kısa bir inceleme de yaptı.

PROJE HAKKINDA

İBB'den verilen bilgiye göre, 44 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı ile ilgili çalışma 300 milyon liraya mal oldu. Proje kapsamında; 4 Katlı 956 araç kapasiteli zemin altı otopark, 116 ticari dükkan, 1 kafeterya, 20 bin metrekare peyzaj alanı yer alıyor.