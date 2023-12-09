İmamoğlu'ndan İnce açıklaması... 'İzmir’in adı bile geçmedi'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı/ Zirvesi” programına katıldı. Konuşmasının ardından fuarı gezen İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’na, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in geçtiğimiz gün “Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil” ifadesi soruldu. İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Biz Sayın Akşener’le önemli metro hatlarını beraber açtık.”



İzmir’in adı bile geçmedi İmamoğlu, kendisine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Görüş alışverişinde bulunduk. Olağanüstü bir şeymiş gibi algılanmasına üzüldüm. Bu tip görüşmeleri hep genel başkanımla istişare ederiz. İnce ile görüşmemiz doğal, bundan sonraki görüşmeler de mümkün.”

İnce’nin adının İzmir ve Yalova’da belediye başkanlığı için konuşulduğu iddialarına yönelik İmamoğlu, “Öyle bir konu dahi geçmedi. Konuşulabilir ve bilgi paylaşımı olabilirdi ama geçmedi. Kod adı İzmir ise İzmir’in adı bile geçmedi” yanıtını verdi.

