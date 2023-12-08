Son dakika... İmamoğlu'ndan 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması

Yayınlanma: 08.12.2023 - 11:59

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, burada kendisine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin sorulması üzerine, "Görüş alışverişinde bulunduk. Olağanüstü bir şeymiş gibi algılanmasına üzüldüm. Ben İBB Başkanıyım. Parti kurumsalı ve kurumsal ahlakım gereği, bu tip görüşmeleri hep Genel Başkanımla istişare ederiz, eskiden de öyleydi. İnce ile görüşmemiz doğal, bundan sonraki görüşmeler de mümkün. Doğal bir görüşme" dedi.

İNCE GÖRÜŞMESİNDE ADAYLIK LAFI GEÇTİ Mİ?

İBB Başkanı, "Görüşmede adaylık konusu konuşuldu mu?" sorusuna ise "Hiç öyle bir konu geçmedi" yanıtı verdi.

AKŞENER AÇIKLAMASI

İmamoğlu'na, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in “Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil” sözü de soruldu.

İBB Başkanı bunun üzerine "İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşatttık. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

GİK KARARI

İYİ Parti'nin 'işbirliğine ret' kararı da sorulan İmamoğlu, "GİK tabii ki önemli bir kurul karara hepimiz saygı duyarız. Ama toplumsal tabanı duymak bağlamında tekrar görüşmek de mümkündür" ifadelerini kullandı.

'BÜLENT KERİMOĞLU' SORUSUNA SERT YANIT

İmamoğlu, İBB Başkanlığı için aday adaylığını duyuran Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile ilgili soruya ise "Daha gerçek sorulara cevap verelim" yanıtını verdi.