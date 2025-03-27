Son dakika... İmamoğlu protestolarını takip ettikleri için tutuklanmışlardı: Üç gazeteci tahliye edildi!
Son dakika haberi... İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından Saraçhane'de başlayan protestoları izlediği için 25 Mart'ta tutuklanan gazeteci Zeynep Kuray, foto muhabiri Bülent Kılıç, AFP foto muhabiri Yasin Akgül hakkında tahliye kararı verildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Sonuçlar çarpıcı... Dengeler nasıl değişti?
- Boykotun etkisi sahaya nasıl yansıdı?
- Özel'den Bahçeli'ye jet ‘Saraçhane’ yanıtı!
- Gürcistan’daki çatışmayı 'Saraçhane' diye paylaştı
- 'Burnundan fitil fitil getireceğim!'
- Adana'da turfanda hasat başladı: Kilosu 20 TL...
- CHP'nin 'boykot' kararı Fatih Portakal'ı üzdü
- CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!
- Özel'den Erdoğan'a 'mezar' yanıtı!
- CHP'den Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki!