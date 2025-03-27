Son dakika... İmamoğlu protestolarını takip ettikleri için tutuklanmışlardı: Üç gazeteci tahliye edildi!

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından Saraçhane'de başlayan protestoları izlediği için 25 Mart'ta tutuklanan gazeteci Zeynep Kuray, foto muhabiri Bülent Kılıç, AFP foto muhabiri Yasin Akgül hakkında tahliye kararı verildi.

Son dakika... İmamoğlu protestolarını takip ettikleri için tutuklanmışlardı: Üç gazeteci tahliye edildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:15

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