Ekrem İmamoğlu: Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm

Yayınlanma: 10.04.2025 - 20:52

Güncelleme: 10.04.2025 - 20:52

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm" diyerek şunları yazdı:

"Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere,

Hatay’da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına,

Protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun KYK yurdundan atılmasına,

Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden güzel çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine,

Ucuz yumurta için bile oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüm."