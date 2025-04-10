Ekrem İmamoğlu: Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm" diyerek sıraladı.
Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm" diyerek şunları yazdı:
"Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere,
Hatay’da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına,
Protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun KYK yurdundan atılmasına,
Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden güzel çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine,
Ucuz yumurta için bile oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüm."
Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 10, 2025
Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere,
Hatay’da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına,
Protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun…
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