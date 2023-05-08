Ekrem İmamoğlu’nun Konya mitinginde gülümseten anlar
Önceki gün Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Konya'da yurttaşlarla buluştu. İmamoğlu'nun miting yaptığı alanda balkonda çekirdek yiyerek konuşmayı dinleyen yurttaşlar, izleyenleri gülümsetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün yaptığı Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlenmiş, çocuklar dahil en az 17 kişi yaralanmıştı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve gözaltılar olduğunu duyurmuştu.
MİTİNGDE GÜLÜMSETEN ANLAR
Yaşananların ardından İmamoğlu bugün Konya'da yurttaşlara seslendi.
Miting sırasında arkadaki binada çekirdek yiyerek İmamoğlu’nu izleyen yurttaşlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
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