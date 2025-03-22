Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 21:35

Güncelleme: 22.03.2025 - 22:40

Başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe'nin de içinde bulunduğu kişiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

İfade verme işlemleri için 4’ü ‘terör savcısı’ olmak üzere 34 savcı görevlendirilmişti. Gözaltına alınan her bir kişi için 3 avukatın içeri girebilmesine karar verildi.

Ekrem İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınanların savcılık ifadeleri başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında adliyeye sevk edilen İmamoğlu ile birlikte 91 kişinin ifade işlemleri başladı.

İmamoğlu'nun avukatlarının savcının odasına alındığı bildirilirken, adliyede salon girişinde gerginlik çıktı.

HÜSEYİN ERSÖZ'DEN TEPKİ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, "kent uzlaşısı" soruşturmasında ifade için savcı odasına girerken konuştu.

Avukatların engellenmesini eleştirirken Ersöz şunları söyledi:

"Bu özgürlük kısıtlaması hukuka aykırı. Umarım ki buradan özgürlüğüne kavuşarak çıkacaklar. Yani dışarıdaki koşullar çok kötü. Bazı meslektaşlarımız, müdafiler içeri giremiyorlar. Biz de yaklaşık elli dakikadır içeri girmek için uğraşıyoruz. Çok ciddi anlamda sorun ve sıkıntı var dışarıda. Yani sadece polis memurlarına ulaşıp, polis memurlarıyla içeri girebiliyoruz. Böyle bir olağanüstü bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık. Biz ayrıntılı bir şekilde hem emniyette ifade vermiştik. Şimdi savcılıkta da benzer bir ifade vereceğiz. Bize sorulan bütün soruların hepsini cevaplandıracağız. Maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için elimizden geleni yapacağız ama bir süre öngöremiyorum. Emrah Şahan'ın sadece bir soruşturması var."