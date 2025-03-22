İstanbul'da 'İmamoğlu' eylemleri: Bozdoğan Kemeri'nde yeniden polis müdahalesi!
Yurt genelinde "Ekrem İmamoğlu" eylemleri devam ediyor. Son olarak, Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e yürümek isteyen gruba polis biber gazlı müdahalede bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde yüzbinlerce yurttaş başta Saraçhane Meydanı olmak üzere, yurdun dört bir yanında bir araya geldi.
İstanbul'da başlayan "İmamoğlu" protestoları da yurt geneline yayıldı.
BOZDOĞAN KEMERİ'NDE MÜDAHALE
Protosların 4. gününde, eylemciler Bozdoğan Kemeri'nde toplandı. Polis, grubun önüne barikatle set çekti.
Taksim'e yürümek isteyen gruba, TOMA ile müdahale edildi. O anlar kameraya da yansıdı.
NE OLMUŞTU?
Eylemciler, dün de Bozdoğan Kemeri'nde bir araya gelmiş ve polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalmışlardı.
Etiketler: #Bozdoğan Kemeri #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu
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