Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası hesabı hakkında da erişim engeli kararı!
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabı erişime engellendi.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabı (imamoglu_int), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.
Engelli Web'in aktardığına göre, karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.
Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken, X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.
Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #erişim
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