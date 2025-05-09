Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası hesabı hakkında da erişim engeli kararı!

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabı erişime engellendi.

Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası hesabı hakkında da erişim engeli kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:31

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabı (imamoglu_int), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Engelli Web'in aktardığına göre, karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.

Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken, X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.


Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #erişim

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