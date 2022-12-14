Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava başladı: İYİ Parti'den destek
İBB Başkanı İmamoğlu’nun, YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor. İYİ Partili isimlerden İmamoğlu'na destek açıklamaları geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava sürüyor. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda saat 11.30’da başlayan duruşmada karar çıkması bekleniyor.
Bir önceki duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, İmamoğlu için en üst sınırdan (4 yıl 1 ay) hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' da içeren 53. maddesinin de uygulanmasını talep etmişti. Mahkeme, reddi hakim talebini de reddetmişti.
İYİ Partili isimlerden de İmamoğlu'na destek açıklamaları geldi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğumuzu göstermek için Kadın Politikaları Başkanımız Sayın Ünzile Yüksel, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Sayın Bahadır Erdem ve salona giremeyen il teşkilâtımız ile adliyeye geldik.Millet iradesinin yanındayız" dedi.
İBB Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu'nun yanında olduğumuzu göstermek için Kadın Politikaları Başkanımız Sayın @avunzileyuksel, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Sayın @BBahadirErdem ve salona giremeyen il teşkilâtımız ile adliyeye geldik.— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) December 14, 2022
Millet iradesinin yanındayız. pic.twitter.com/uSjup8qUFL
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Sekreteri Ali Kıdık mesajında, "Bu kapının ardında 16 milyon İstanbullu yargılanıyor" ifadelerini kullandı.
Bu kapının ardında 16 milyon İstanbullu yargılanıyor @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/OOUqlCCyJs— Ali KIDIK (@alikdk) December 14, 2022
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