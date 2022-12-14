AKP'li Şamil Tayyar'dan İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesi dikkat çeken paylaşım: 'Seçim sonrasına ertelenmesi...'

14 Aralık 2022 Çarşamba, 08:24

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava bugün (14 Aralık) görülecek. Duruşma, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde gerçekleştirilecek.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, duruşma öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar Twitter mesajında, "İmamoğlu davası, hukuki yanı bir tarafa, siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava. Kaldı ki kararın seçimden önce kesinleşmesi ihtimal dışı. Hal böyleyse, bu davanın seçim sonrasına ertelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Naçizane" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu davası, hukuki yanı bir tarafa, siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava.



Kaldı ki kararın seçimden önce kesinleşmesi ihtimal dışı.



Hal böyleyse, bu davanın seçim sonrasına ertelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum.



Naçizane… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 13, 2022

Duruşmada savcı, İmamoğlu’na dört yıl bir aya kadar hapis cezası verilmesini ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "siyasi yasak" içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istemişti.