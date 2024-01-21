Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısı belli oldu: ‘Ulaa tam yol ileri…’
Sanatçı İhsan Eş, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısını paylaştı.
Bağlama sanatçısı türkücü ve aranjör İhsan Eş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısı paylaştı.
"Ulaa tam yol ileri" diye paylaşan Eş, Ekrem İmamoğlu'nun memleketi olan Trabzon'a gönderme de yaptı.
2019'da da Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısını yapan Eş, şarkıda tekrar edilen seçimi de unutmadı.
Ulaa tam yol ileri...??@ekrem_imamoglu pic.twitter.com/avGg5gmJDK— İhsan Eş (@ihsanes) January 21, 2024
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