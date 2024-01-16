Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son ankette çok çarpıcı sonuçlar...
Yerel seçimler için partiler adaylarını belirlemeye devam ederken Asal Araştırma Şirketi İstanbul için anket yaptı. Ankete göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un önünde yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına AKP'nin aday olarak çıkardığı isim Murat Kurum oldu. Anket şirketleri de yerel seçimlere 3 aydan az bir süre kala çalışmalara başladı.
Son olarak Asal Araştırma, İstanbul için seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara “Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anket çalışmasında, toplam 2 bin 500 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.
Anket sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin adayı Murat Kurum’un 3.6 puan önünde hesaplandı.
İşte İstanbul yerel seçim anket sonuçları:
Ekrem İmamoğlu: %36,4
Murat Kurum: %32,8
DEM Parti Adayı: %4,4
YRP Adayı: %3,8
İYİ Parti Adayı: %3,0
Diğer Parti Adayları: %3,4
Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Olsa..— Asal Araştırma (@AsalArastirma) January 15, 2024
Ekrem İmamoğlu:%36,4
Murat Kurum:%32,8
DEM Parti Adayı:%4,4
YRP Adayı:%3,8
İYİ Parti Adayı:%3,0
Diğer Parti Adayları:%3,4
Kararsızım:%11,0
Oy kullanmayacağım:%5,2
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