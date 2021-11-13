Elektrik indirimin perde arkası

13 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 27 Eylül’de enerji sektörü temsilcileriyle yaptığı kapalı toplantıya “iktidara yakın enerji firmaları”nın da katılması sonrası AKP konuyu gündemine aldı. İktidara yakın firma temsilcilerinin “sektördeki belirsizlik ve uygun olmayan yatırım ortamına” dikkat çekmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım’da, “elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonunun kaldırılacağı” açıklamasını yaptı. CHP kulislerinde, iktidarın, Kılıçdaroğlu’nun 27 Ekim’de enerji sektörü temsilcileriyle yaptığı “kapalı toplantının ardından adım atmak zorunda kaldığı” konuşuluyor.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, toplantı için aralarında “iktidara yakın şirketleri de temsil eden enerji sektörü dernekleri”, “doğrudan iktidara yakın şirket örgütleri”, enerji sektörünü temsil eden sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinden 23 farklı paydaşa davetiye gönderildi. Paydaşlardan 22’sinin katıldığı toplantı başlar başlamaz Kılıçdaroğlu, sektör temsilcilerine söz verdi, tüm paydaşları tek tek dinleyerek notlar aldı. Toplantıda temkinli bir dil kullanmayı tercih eden sektör temsilcilerinin, “iktidarı doğrudan hedef almadığı” ancak “sektörde yaşanan sorunları tüm açıklığı ile ortaya koydukları” öğrenildi. Temsilcilerin aktardığı bilgilere göre, “enerji sektöründe büyük bir belirsizlik yaşanıyor”, “sektör önünü göremiyor”, “bürokratik işlemlerin fazlalığı işleyişi hantallaştırıyor”, “plansızlık nedeniyle yatırım ortamı uygun bulunmuyor” ve “sektöre yönelik müdahalenin fazlalığı sorunları büyütüyor.” Toplantıda, “iktidara yakın şirketleri temsil eden dernek yöneticilerinin de “belirsizlik” ve “yatırım ortamının uygun olmamasına” dikkat çektiği öğrenildi.

‘SORUNLARI BİLİYORUZ’

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, enerji sektörünün kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin arz güvenliğine” dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, kış aylarının yoksul kesim için çok zor geçeceğini belirterek toplantıdaki bazı sektör temsilcilerinin de dile getirdiği “kademeli ve sosyal tarife önerisinin” önemli olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu sektör temsilcilerine, “Sorunlarınızı biliyoruz, sizi anlıyoruz” mesajı verdi. Buluşmanın hemen ardından basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “karakış fonu” çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu şu önerileri sıralamıştı:

“Acilen karakış fonunu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver. Elektrik faturalarındaki KDV’yi kış boyunca kaldır. Sadece TRT fonunun kaldırılması bile tek başına bir indirimin sağlanmasına neden olacak. Doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV’yi de hemen kaldır. Elektrik ve ısınmada, düşük gelirliler lehine ‘kademeli tarifeli sisteme’ geç.”

ERDOĞAN ‘SEKTÖR’E DİKKAT ÇEKTİ

Bu gelişmelerin ardından “elektrik faturalarında indirim” öngören düzenleme 8 Kasım’daki kabine toplantısında gündeme geldi. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan’ın “enerji sektöründeki kurumların dengesine” vurgu yapması dikkat çekti. Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık. Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.