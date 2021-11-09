Kahveci açıkladı: "Büyük elektrik zammı ile ne zaman yüzleşeceğiz?"

09 Kasım 2021 Salı, 09:53

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü yazısında dönem dönem yaşanan fiyat artışlarını değindi. TÜİK verilerinin aldatıcı olduğunu dile getiren Kahveci, "Fiyat artışları sanki başka yerlerde yaşanmış" dedi.

"Elektrik fiyatları neden artıyor?" sorusuna Kahveci, "İlk adım ithal kömür santrallerinden geldi: Küresel kömür fiyatları artınca ve buna kur artışı da eklendiğinde, artık bu santrallerin yükselen maliyetlerle çalışması zorlaştı. Geçen ay şalter indiren ithal kömür santralleri karşısında doğalgaz santralleri devreye girdi. Ama bu kez doğalgaza yüzde 48 gibi muazzam zam geldi" dedi.

TARİH VERDİ

Kahveci, "Tek kelime ile söyleyeyim: Büyük zam kapıda... Cevap bekleyen soru sadece bu: Büyük elektrik zammı ile ne zaman yüzleşeceğiz? Yakında. Belki de çok yakında... Ama muhtemelen seçimden sonra." değerlendirmesini yaptı.