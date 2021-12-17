Kanye West: 'Bir yıl içinde evsiz kalacağım'
İlginç çıkışlarıyla tanınan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için aday olan Kanye West, bir yıl içerisinde evsiz kalmayı beklediğini açıkladı. Yakın zamanda rapçinin Los Angeles'taki evsizlikle mücadeleye destek vermeyi planladığı, bunun için kendi şirketlerini kullanarak ihtiyacı olanlara eğitim ve barınma sağlanmasına katkı vereceği bildirilmişti.
Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için girdiği yarışta yaptığı çarpıcı konuşmalarla ve mitinglerine "kurşun geçirmez yelekle çıkması" ile gündeme gelmişti.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Amerika'da evsizlik sorununa dikkat çeken Kanye West, yeni bir açıklamada bulundu.
EVLERİNİ KİLİSEYE ÇEVİRECEK
Yakın zamanda adını Ye olarak değiştiren rapçi, yeni röportajında "kapitalist düzenin" toplumu öldürdüğüne inandığını belirterek, "Bunu değiştirmenin zamanı geldi" diye ekledi. Bundan esinlenerek "sahip olduğu tüm evleri kiliseye çevireceğini" belirten West "bir yıl içinde evsiz kalacağını" söyledi.
032c'nin son sayısında "Bu kimsesizler evini inşa ediyoruz ve bu herkesin gidebileceği bir yer olacak" dedi.
Sanatçı komünü gibi olmalı. Besinler her zaman bulunabilmeli.
Yakın zamanda rapçinin Los Angeles'taki evsizlikle mücadeleye destek vermeyi planladığı, bunun için kendi şirketlerini kullanarak ihtiyacı olanlara eğitim ve barınma sağlanmasına katkı vereceği bildirilmişti.
KİM'LE BARIŞMAK İSTİYORDU
Geçen hafta sanatçı arkadaşı Drake'le birlikte verdiği yardım konseri sırasında West, eşi Kim Kardashian'la barışma arzusunu tekrarlamış görünüyordu.
Fakat West'in aleni teklifine rağmen Kardashian, rapçiden boşanma arzusunu yineledi. West'in en son albümü Donda, önceki aylarda piyasaya sürülmüştü.
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