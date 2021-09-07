Ünlü rap şarkıcısı Kanye West ev eşyası satacak

07 Eylül 2021 Salı, 11:09

Kanye West, şarkıcılık ve moda tasarımcılığının ardından ev eşyası ticaretine başlıyor. En son çıkardığı Donda albümüyle dinlenme rekoru kıran 44 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı, ev eşyası markası kuruyor.

Ev dekorasyon ürünleri satacak olan şarkıcı, “Kanye West” olarak belirlediği markası için tescil başvurusunda bulundu.

NTV'nin Page Six’in haberinden aktardığına göre, 27 Ağustos’ta marka başvurusu yapan West; battaniye, banyo perdesi, yastık kılfı, havlu ve diğer ev tekstil ürünlerini içeren eşyaları satışa sunacak.

West’in boşanma aşamasında olduğu eski eşi Kim Kardashian da ev ürünleri satmak için “KKW Home” markasını tescillendirmek için geçen yıl başvuruda bulunmuştu. Skims markasının kurucusu olan 40 yaşındaki Kardashian, halihazırda vücut şekillendirici korse, güzellik ürünleri ve parfüm satışı yapıyor. Eski eşler, ev dekorasyon ürünleri satışına başladıklarında birbirlerine rakip olacaklar.

Kanye West, müzikten sonra ilk kez iş dünyasına girmiyor. 10 yıldan uzun bir zaman önce Yeezy adında bir giysi tasarım markası kurmuştu. Marka altında kendi tasarımı olan kıyafetleri üretmiş, pek çok kez defileler düzenlemişti.

REKOR KIRDI

2018’de kendisi için seçtiği “Ye” adını resmen nüfusuna yazdırmak üzere geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvuran ünlü yıldız, geçen hafta yeni albümü Donda’yı yayımladığı ilk gün rekor kırdı. Albüm, Spotify'da 100 milyon, Apple Music'te ise 60 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı.