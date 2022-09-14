Emek Partisi: 'Devasa barınma sorununa rantçı projeler merhem olmaz'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:29

Emek Partisi (EMEP), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla ayrıntıları duyurulan “İlk evim, ilk iş yerim” isimli projesine dair açıklama yaptı.

"Devasa barınma sorununa rantçı projeler merhem olmaz" başlıklı açıklamada, "Hükümet seçime doğru konut hayali satıyor. Yüksek enflasyon, TÜİK verileri ve OVP’ye bakıldığında bile açıklanan sosyal konut projesi emekçiler için çare değil, belirsizliktir" denildi.

Sosyal konutun bir ihtiyaç olduğu, ancak bugüne kadar TOKİ ve inşaat şirketleri eliyle çözülmeyen barınma sorununun bu son proje ile de çözülmeyeceği belirtilen açıklamada, "Zaten dert sağlıksız koşullar ve yüksek kira fiyatları karşısında halkın barınma sorununu çözmek değildir. Aksine, halkın insanca koşullarda yaşama ve ucuz kira umudu seçim ekonomisine bağlanırken, banka ve inşaat şirketlerine yeni rant alanları oluşturulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Kira öder gibi” kredi borcu ödeyerek ev sahibi olmaya heveslendirilen kitlelerin, faizli borçların altında ezdirileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan hükümetinin, sözde ucuz konut politikalarının bedelini de işçiler, emekçiler fazla mesai ile yoğun çalışma ve boğazından kısarak yetersiz beslenme gibi bedellerle ödemektedir. Yıllardır ülkenin gözde arazilerini kar ve rant kaynağı haline getiren AKP iktidarı şimdi de “hazine arazileri ev yapmak isteyen vatandaşlara verilecek” diyerek, yiyecek ekmek ve kirayı ödeyecek para bulamayan milyonları kira, arsa parası ve ev inşaatı masrafları altında bankalara ezdirmek istemektedir. Tıpkı ödemez hale gelen çiftçilerin tarlasının, traktörünün haczedildiği gibi borç yükü altında ezilen işçi emekçilerde başını sokacak bir ev umuduyla çektikleri kredileri ödeyemedikleri için konut ve arsaları bankalar tarafından haczedilecektir."

ACİL OLARAK YAPILMASI GEREKENLER

Açıklamada, "herkese yaşanabilir bir konut" için acil olarak atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:

• Boş konut stokları yerleşime açılmalı ve acil ihtiyacı olan yurttaşlara tahsis edilmelidir.

• Kirasını ödeyemeyen ya da ödemekte zorlanan işçi ve emekçilere devlet tarafından gelirine göre kira desteği sağlanmalıdır.

• Devlet ve yerel yönetimler insanca yaşanabilecek, sağlıklı ve ferah sosyal konutların yapımı için bütçe ayırmalıdır. Gerekli kaynak başta tekeller olmak üzere kapitalistlerden alınacak vergilerden sağlanmalıdır. Emekçiler gelirlerine göre kira vererek bu evlerde oturabilmelidir.

• Bu konutların planlama ve yapım sürecine mimar ve mühendis odaları, sağlık meslek örgütleri ve sendikaların katılımı sağlanmalıdır.

• Kamuda çalışan işçi ve emekçiler için lojman hakkı geri getirilmelidir.

• Öğrenciler için yeterli sayıda ücretsiz yurt sağlanmalı ve bu sağlanana kadar ihtiyacı olan her öğrenciye kira desteği verilmelidir.

• Emekçilerin, kredi borcu yüzünden el konulan konutları geri verilmeli, el konulanlar da dâhil konut kredi taksitleri emekçilerin ödeyebileceği şekilde düzenlenmelidir.

• İnşaat tekellerine ve müteahhitlere sağlanan her türlü hibe, kredi, teşvik vb. uygulama son bulmalıdır. “Mega projeler” kapsamında planlanan lüks konut yapımından vazgeçilmelidir.