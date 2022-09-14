TOKİ sosyal konut başvuruları başladı: Sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır?

14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:50

Sosyal konut projesinde “İlk Evim” başvuruları başladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı “Sosyal Konut başvuruları E-devlet üzerindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut Başvurusu linki üzerinden bugün itibarı ile alınmaya başladı. Başvurular 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecek. Başvuruda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle başvurular kademeli olarak alınıyor. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi ve 8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar günü başvuru yapabilecekler. 19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecek” dedi.

SOSYAL KONUT BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Özelmacıklı, “Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut Başvurusu" hizmeti ile başvuru yapabiliyorlar. Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili genel bilgilendirmeler de ayrıca yer alıyor. Sistemde kendi şartlarına uyan projelerden seçim yaparak başvurularını yapabiliyorlar. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge de ayrıca istenecek. E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekiyor. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları ise sadece banka Şşubelerinden alınacak” dedi.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL’DA

En fazla konutun İstanbul’a yapılacağını belirten Özelmacıklı, “250 bin konutun yüzde 20’lik kısmı yani 50 bin konut İstanbul için ayrıldı. İstanbul’da en çok konut 28 bin 340 ile Arnavutköy - Başakşehir - Esenler bölgelerinde yapılacak. 20 bin 920 konut Tuzla’da, 540 konut Çatalca’da ve 200 konut da Silivri’de yapılacak. Ankara’da yapılacak 18 bin konutun 4 bin 800’ü Sincan’da, 3 bin 800’ü Etimesgut’ta ve 3 bin 645’i Mamak’ta yapılacak. Diğer illerdeki konut sayılarına baktığımızda, 12 bin 500 İzmir'de, 10 bin Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500 Konya'da, 6 bin 356 Adana’da, 6 bin Şanlıurfa’da, 5 bin 200 Kocaeli’de, 4 bin 800 Diyarbakır’da, 4 bin 500 Kayseri’de, 4 bin 450 Hatay’da, 4 bin 100 Manisa’da yapılacak” şeklinde konuştu.

AYRILAN KONTENJANLAR BELİRLENDİ

Özelmacıklı, “Projede emekliler ve gençler için yüzde 20’lik kontenjan ile 50 bin konut, engelilerimiz, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için ise yüzde 5 yani 12 bin 500 konut ayrılıyor. Diğer vatandaşlarımız için ayrılan kontenjan ise yüzde 50 yani 125 bin konut olacak” dedi.

BAŞVURU ŞARTLARINDA ENGELLİLER, GENÇLER VE EMEKLİLERİN DURUMU

Genel başvuru şartları hakkında bilgi veren Özelmacıklı, “Başvuru yapacak kişilerin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olmaları ve bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması genel şartlar içinde. Ayrıca tüm konut başvurularında proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet edilmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olunması, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması hatta TOKİ’den daha önce ev sahibi olmamaları, İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18 bin TL, yurt genelinde 16 bin TL olması şartlarını da sağlamak gerekiyor. Engelliler için yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar kuraya dahil olabiliyor. Hatta kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına da sahip oluyorlar. Gençler için ise 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebiliyor” diye konuştu.