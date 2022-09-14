Sosyal konut projesine başvuruda kimlik numarası ayrıntısı
Sosyal Konut Projesi'nin duyurusuyla birlikte dün TOKİ'nin internet sitesi çökünce, bugün başlayan başvuruların kimlik numarasının son rakamına göre farklı günlerde alınması kararlaştırıldı.
TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvurular bugün itibariyle başladı. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerinden yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre; çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.
Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;
-0 olanlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
-2 olanlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
-4 olanlar 16 Eylül 2022 Cuma,
-6 olanlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
-8 olanlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.
19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm başvurular alınacak.
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