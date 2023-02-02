Emek ve Özgürlük İttifakı, 2023 seçimleri için eğilim ve önerileri konuşacak

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 05:48

Partilerin seçim komitelerinin katılacağı toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için “eğilimler, öneriler” masaya yatırılacak.

Aday ve açıklanacağı tarihin yanı sıra parlamento seçimleri ve mitinglerin de değerlendirileceği toplantının ardından hazırlanacak rapor aracılığıyla parti genel başkanlarına çağrı yapılacak. En son kararı ise genel başkanlar verecek.

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nden (TÖP) oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı bugün “cumhurbaşkanı adaylığı” için kritik bir zirve düzenleyecek.

İSİM ÖNERİSİ İSTENDİ

Cumhuriyet’in ittifak kaynaklarından edindiği bilgiye göre toplantıya partilerin genel başkanları katılmayacak.

Geçen hafta HDP Genel Merkezi’nde bir araya gelen ve “Adayımızı en kısa zamanda duyuracağız” açıklaması yapan ittifakın aday belirleme sürecinde, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri ile de görüşmeler yapılması, ortak aday için isim önerileri alınması istendi.

Adayın açıklanması yönünde belirlenmiş bir tarih olma-dığını kaydeden ittifak kaynakları, “aday” ve “tarih” kararının genel başkanlarının rapor ışığındaki toplantının ardından belirleneceğini kaydediyor.