Emek ve Özgürlük İttifakı ilk mitingini düzenledi: 'Bu seçim kendi Cumhurbaşkanımızı belirleyeceğimiz bir seçim olacak'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 06:48

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 06:49

Emek ve Özgürlük İttifakı, ilk mitingini pazar günü İstanbul Kartal Meydanı’nda düzenledi. Kürsüden yapılan konuşmalarda 2023 seçimlerinde “AKP iktidarını sonlandırma” söylemi öne çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaya gönderme yapılan konuşmalarda, “ittifakın daha da genişleyeceği” belirtildi.

Mitinginde, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hazırladığı seçim şarkısı da ilk kez çalındı.

MİTİNG ÖNCESİ YÜRÜYÜŞ

İttifak; Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) oluşuyor.

İttifak bileşenleri, miting alanına hazırladıkları kortejlerle yürüyüş yaparak girdi.

Kortejin en başında ortak, “Yoksulluğa, Savaşa, Baskılara Dur Diyelim, Birlikte Değiştirelim” pankartı yer aldı.

İttifak içinde yer almayan ancak dayanışma gösteren bazı sol grup, dernek ve sendikalar da mitinge katılım sağladı.

Polisin, geniş bir alanda yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

DEMİRTAŞ’TAN SEÇİM ŞARKISI

Selahattin Demirtaş, Pazar günü erken saatlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada mitinge katılım çağrısı yaptı.

Mesajda, “Kim kimi kapatacakmış, AKP’ye de AYM’ye de gösterelim. Ben yola çıktım, geliyorum, halayda buluşalım” ifadeleri yer aldı.

Kürsüden yapılan konuşmaların başında, “Edirne’den bir sürprizimiz var” denerek, Demirtaş’ın sözlerini yazdığı ve müziğini bestelediği, “Emekçiyiz” adlı seçim şarkısı ilk kez çalındı.

Şarkı, “Kına yolladım yaksana / Şu meydana bir baksana / Buradan bir tek oy yok sana / Biz halkız, emekçiyiz biz” sözleriyle başlıyor.

Kürsüden Demirtaş’ın selamı iletildiğinde kalabalık buna yoğun alkışla karşılık verdi.

‘KENDİ CUMHURBAŞKANIMIZI BELİRLEYECEĞİMİZ BİR SEÇİM OLACAK’

İttifak üyelerinin liderleri kürsüden konuşma yaparken, TİP adına ise konuşma yapılmadı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşmasında, “Bu meydandan seçimlerin startını verdiğimizi bir kez daha ilan ediyorum. Elbette ki hedefimiz daha da büyümek. Bu ittifak, daha da büyüyecek, genişleyecek ve bu düzeni mutlaka değiştirecek” ifadelerine yer verdi.

2023 seçimlerini yorumlarken Buldan, “Demokrasiyle faşizm arasında bir tercih seçimi olacaktır. Aynı zamanda bu seçimler AKP ve MHP ittifakının fişini çekeceğimiz bir seçim olacaktır” dedi.

Buldan, “Bu seçimler kendi Cumhurbaşkanımızı belirleyeceğimiz bir seçim olacaktır” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NUN YARGILANDIĞI DAVAYA VURGU

“Bu ittifakı genişleterek geleceğin inşasının merkezi gücü haline getireceğiz” diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise konuşmasında, mitinglere İstanbul’da başlamalarının nedenini aktarırken İBB Başkanı İmamoğlu’nun yargılandığı davaya gönderme yaptı:

“Neden İstanbul’dan başladık? Çünkü bu zulüm ve yıkım iktidarı İstanbul’u faşizmin üssü yapmak istiyor. Türkiye’ye giydirmek istedikleri rejimi burada pişirmek istiyorlar ama biz dedik ki ‘Hayır, İstanbul faşizme karşı dimdik duracak ve bunu gösterecek’. İşte gösteriyoruz hep birlikte.”

EMEP lideri Ercüment Akdeniz de konuşmasında bu davaya değindi:

“Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, bu kentin, Türkiye'nin en büyük şehrinin seçme ve seçilme iradesine darbe vurdukları zaman tereddütsüz oraya gittik. Dedik ki ‘HDP'li belediyelere uygulanan kayyum neyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne uygulanan operasyon da aynı şeydir.

“Ama sizler de Saraçhane'den buraya geleceksiniz. Emek ve Özgürlük İttifakı olmadan İstanbul bu kuşatmayı kıramaz. Diyarbakır’ı yanına almadan İstanbul bu ablukayı dağıtamaz. Gelin birleşelim, bu ülkeyi birlikte özgürleştirelim.”

Miting dağılırken atılan bazı sloganlar üzerine polis, bazı katılımcıları gözaltına aldı.